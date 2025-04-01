Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord, schlicht und einfach?

45 Min.Ab 12

Jessica gerät mit dem Geschäftsführer des Verlages, bei dem sie gerade einen Vertrag unterschrieben hat, in einen Autounfall. Im Gegensatz zu Reuben Stoltz bleibt Jessica unverletzt. Sie holt im nächsten Dorf Hilfe, und Reuben kommt im Haus des Diakons Jacob unter. Es stellt sich schließlich heraus, dass Reuben einst in jenem Dorf aufwuchs. Als am nächsten Tag Jacob tot aufgefunden wird, wird sofort Reuben des Mordes bezichtigt, weil er seinerzeit den Ort im Streit verließ ...

