Navy CIS: L.A.

Eine verhängnisvolle Affäre

"CBS Serien"Staffel 11Folge 12
Eine verhängnisvolle Affäre

Folge 12: Eine verhängnisvolle Affäre

38 Min.Ab 12

Hetty bat die CIA, einen nigerianischen Wissenschaftler vor einer befürchteten Entführung zu schützen. Seit dieser jedoch in den USA angekommen ist, fehlt jede Spur von ihm. Deswegen braucht CIA-Agentin Veronica Stephens nun die Hilfe der NCIS-Agenten, um ihn wieder aufzuspüren. Außerdem ist auch Hetty mal wieder nicht aufzufinden und das Navy-Team hat ihre Geheimnistuerei langsam satt ...

