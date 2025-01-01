Navy CIS: L.A.
Folge 8: Seals im Visier
41 Min.Ab 12
Der Personaltrainer Marco Ruiz dreht ein Video für seine Fans, während ein Mann die Kontrolle über sein Auto verliert. Marco möchte ihm helfen, wird aber mit einem Elektroschocker davon abgehalten. Als er wieder zu sich kommt, ist der Fahrer verschwunden. Die NCIS-Agenten finden heraus, dass es sich um einen Navy-Leutnant handelt, der Informationen zu ehemaligen SEAL-Mitgliedern besitzt. Der Täter möchte diese offenbar nutzen, um Rache an jenen zu nehmen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
