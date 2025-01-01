Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Kill Beale

"CBS Serien"Staffel 11Folge 9
Kill Beale

Kill BealeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 9: Kill Beale

41 Min.Ab 12

Bei Eric Beale wird eingebrochen. Bei dem Versuch, dem Eindringling zu entkommen, demoliert er einen Wagen der Polizei und wird dafür kurzzeitig festgenommen. Als Sam und Callen nach San Francisco fahren, um ihn abzuholen, erfahren sie, dass bereits zwei vermeintliche NCIS-Agenten bei Beale gewesen wären und ihn mitnahmen. Wie es aussieht, wurde er schon seit Wochen beobachtet und nun entführt, weil er an einem Geheimprojekt für Hetty arbeitete ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen