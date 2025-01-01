Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 11Folge 16
41 Min.Ab 12

Callen und Sam machen sich auf den Weg nach Ägypten, wo eine Operation der Navy Seals, Army Night Stalkers und der ägyptischen Spezialeinheit 777 schief gelaufen ist. Die Einsatzkräfte wurden heimtückisch aus dem Hinterhalt angegriffen, als sie auf Basis von falschen Geheiminformationen eine hochrangige Zielperson überführen wollten. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet die NCIS-Agentin Fatima war als Kryptologie-Expertin mit an Bord und ist seit der Aktion nicht mehr auffindbar.

