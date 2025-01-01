Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Das Virus

"CBS Serien"Staffel 11Folge 4
Das Virus

Das VirusJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 4: Das Virus

41 Min.Ab 12

Sam und Callen sind auf der USS Allegiance, welche wegen des Verdachts auf einen Ebola-Ausbruch unerwartet unter Quarantäne gestellt wird. Währenddessen ermitteln Kensi und Marty im Mordfall an einer Offizierin, die kurz zuvor die USS Allegiance verlassen hat. Ob sie wohl auch mit dem Ebola-Virus in Kontakt gekommen ist? Die Navy-Agenten setzen alles daran, herauszufinden, ob der Virus absichtlich in Umlauf gebracht wurde und, falls dem so ist, von wem.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen