"CBS Serien"Staffel 11Folge 15
42 Min.Ab 12

Hettys Ruhestand steht bevor und Callen soll eventuell ihre Position einnehmen. Das bedeutet für ihn weniger Einsätze, dafür aber mehr Verantwortung und somit auch ein größeres Gefahrenrisiko. Auch jetzt muss sich Callen mal wieder einer Bedrohung stellen. Eine verlorengeglaubte Bekannte kehrt nämlich zurück, um ihn vor einem alten Feind zu warnen, der erneut auf der Bildfläche erscheint ...

