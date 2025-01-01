Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein verflucht guter Plan

"CBS Serien"Staffel 11Folge 6
Folge 6: Ein verflucht guter Plan

40 Min.Ab 12

Das NCIS-Team fasst zwei britische Gangster, die in einen internationalen Waffenschmuggel involviert sind. Es stellt sich heraus, dass einer von ihnen versucht, seine Tochter zu retten, die in die Hände der Nordkoreaner gefallen ist. Diese wollen im Tausch gegen die Tochter ein neues, sehr gefährliches Waffensystem. Die Navy-Agenten müssen einen solchen Tausch natürlich um jeden Preis verhindern und überlegen sich daher einen verflucht guten Plan ...

