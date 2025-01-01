Navy CIS: L.A.
Folge 11: Geheimes Wissen
42 Min.Ab 12
Das Team ermittelt wegen einer Schießerei. Schnell stellt sich heraus, dass Talbot - der Überlebende des Angriffs - ein ehemaliger Navy-Nachrichtendienstmann ist, der nach einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Dienst ausgeschieden ist. Als Geheimnisträger kennt er Namen von afghanischen Stammesführern, die bereit sind, mit den Amerikanern gegen die Taliban zu arbeiten. Kensi, die sich durch Talbot an ihren ehemaligen Verlobten erinnert fühlt, nimmt sich seiner an ...
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
