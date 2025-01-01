Navy CIS: L.A.
Folge 3: Wüstenfeuer
42 Min.Ab 12
Ein Trupp Marines, der die zuständigen Behörden dabei unterstützt, gegen den Menschenschmuggel an der mexikanischen Grenze vorzugehen, wird angegriffen. Zwei Marines werden entführt. Kensi und Deeks verfolgen gemeinsam eine Spur in der Wüste. Eric stößt bei seinen Recherchen auf einen bekannten Textilfabrikanten. Von Sam und Callen zur Rede gestellt, gibt dieser zu, Schutzgelder an ein Kartell zu zahlen, damit seine Betriebe in Mexiko nicht niedergebrannt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
