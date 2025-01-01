Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 3
Folge 3: Wüstenfeuer

42 Min.Ab 12

Ein Trupp Marines, der die zuständigen Behörden dabei unterstützt, gegen den Menschenschmuggel an der mexikanischen Grenze vorzugehen, wird angegriffen. Zwei Marines werden entführt. Kensi und Deeks verfolgen gemeinsam eine Spur in der Wüste. Eric stößt bei seinen Recherchen auf einen bekannten Textilfabrikanten. Von Sam und Callen zur Rede gestellt, gibt dieser zu, Schutzgelder an ein Kartell zu zahlen, damit seine Betriebe in Mexiko nicht niedergebrannt werden ...

