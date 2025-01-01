Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 18
42 Min.Ab 12

Abdul, der Mörder von Sams Ziehsohn Moe, nimmt aus dem Jemen Kontakt zu Sams Tarnidentität Hakeem Fayed auf. Der NCIS hat Abduls Schritte verfolgt - und so steht fest, dass er sich in Sanaa aufhält. Abduls Bruder Saadat scheint die Terror-Organisation "Krieger für den Islam" zu leiten. Seine Anhänger haben eine Geisel genommen, den Sohn eines saudischen Prinzen, und verlangen im Austausch die Freilassung von einem Dutzend Al-Qaida-Kämpfern, die in Rijad inhaftiert sind ...

