"Die schwarze Witwe"

Folge 2: Die schwarze Witwe

42 Min.Ab 12

Special Agent Dan Williams wird umgebracht. Das Team ermittelt und kann den Mörder identifizieren. Dieser wird festgenommen und verrät seine weiteren Pläne: Ein Killer-Team soll eine Frau namens Emma Mastin töten. Hetty erfährt, dass diese Frau eine tschetschenische Schwarze Witwe ist, die mit dem Kind ihres vermeintlich verstorbenen Mannes Vakar in den USA ein neues Leben begonnen hat. Wie sich herausstellt, ist Vakar gar nicht tot. Er hat den Mord in Auftrag gegeben ...

