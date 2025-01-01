Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Ab 16

Moe, der im Gefängnis sitzt, wird im Zuge eines Aufnahmeritus' einer Gang zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Das Krankenhaus informiert Sam, da er von Moe als Kontaktperson angegeben wurde. Er besucht ihn in der Klinik und erfährt, dass Moe im Auftrag des NCIS als Spitzel arbeitet, um die Hintermänner einer terroristischen Vereinigung zu entlarven. Sam beschließt, ebenfalls undercover ins Gefängnis zu gehen, um Moe zu beschützen.

