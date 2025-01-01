Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Neue Gesichter

"CBS Serien"Staffel 2Folge 7
Neue Gesichter

Folge 7: Neue Gesichter

41 Min.Ab 12

Auf den Treppenstufen eines Regierungsgebäudes wird ein Mitarbeiter von einem als Polizist verkleideten Mann erschossen. Die Spur führt das Team in eine Schönheitsklinik. Sie finden den Chef der Klinik tot vor. Im Zuge der Ermittlungen kommen sie dahinter, dass sich vier Terroristen, die auf der Fahndungsliste der USA stehen, das Gesicht operieren ließen, um nicht wiedererkannt zu werden. Die Ermittler machen sich auf die Suche und spüren das Versteck der Terroristen auf ...

