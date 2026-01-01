Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Das Schiff der Verdammten (1)
41 Min.Ab 12
Während die Stadt New Orleans mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, werden Tammy und Carter zur Aufklärung eines Todesfalls auf ein Hospitalschiff gerufen. Als immer mehr Details über den rätselhaften Tod zutage treten, erfahren die Ermittler zudem, dass sich mehrere Corona-Infizierte an Bord des Schiffes befinden. Währenddessen stößt auch Wade in einer Leichenhalle an ihre Grenzen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Navy CIS: New Orleans
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
