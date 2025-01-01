Navy CIS: New Orleans
Folge 14: Officer Charlie
42 Min.Ab 12
Nachdem sich Pride eingestanden hat, dass Connor tatsächlich sein Sohn ist, setzt er alles daran, ihn in seine Familie zu integrieren. Connors kriminelle Mutter Sasha will dies um jeden Preis verhindern. Gleichzeitig werden Hannah und Carter mit einem neuen Auftrag konfrontiert: Sie müssen eine ungewöhnliche Entführung aufklären. Doch bei dem Vermissten handelt es sich nicht um eine Person, sondern um einen professionell ausgebildeten Militärhund.
