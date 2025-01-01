Navy CIS: New Orleans
Folge 8: Die Angst der Opfer (2)
42 Min.Ab 12
Nachdem die Therapeutin Amanda Gregson getötet wurde, machen die Ermittler weiterhin Jagd auf deren Mörder. Dabei werden sie auf eine Patientin des Opfers aufmerksam, die nach Amandas Tod plötzlich spurlos verschwunden ist. Der NCIS setzt alles daran, die junge Frau ausfindig zu machen, da sie vermuten, dass sie der Schlüssel in diesem kniffligen Fall sein könnte. Währenddessen muss die Mutter von Carter eine schwierige Entscheidung treffen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren