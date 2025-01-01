Navy CIS: New Orleans
Folge 4: Schwarze Schafe
42 Min.Ab 12
Pride versucht noch immer, den Polizisten Yates und Blakely Gewalttaten während des Dienstes nachzuweisen. Dabei stößt er auf eine Gang, die auch mit den Vergehen in Verbindung gebracht werden kann. Doch die Beschuldigten setzen sich zur Wehr, indem sie falsche Informationen streuen und das Haus des Special Agent von einem Sonderkommando stürmen lassen. Zwischenzeitlich hat Wade mit anderen Problemen zu kämpfen: Der Stress im Job setzt ihr mehr zu, als sie sich eingestehen will.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren