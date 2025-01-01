Navy CIS: New Orleans
Folge 3: Die schützende Hand
42 Min.Ab 12
Um mehrere Fälle von Polizeigewalt zu untersuchen, wendet sich die Bürgermeisterin von New Orleans an Special Agent Dwayne Pride und bittet ihn um Unterstützung. Das Team beginnt daraufhin, verdeckt zu ermitteln, doch dann wird plötzlich ein wichtiger Zeuge während eines Polizeieinsatzes erschossen. Währenddessen wird Hannah mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, weshalb sie versucht, einen Fehler wiedergutzumachen, indem sie einer alten Bekannten hilft.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
12
Copyrights:© CBS International Television
