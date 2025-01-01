Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: New Orleans

Staffel 7Folge 7
41 Min.Ab 12

Pride und sein Team stellt die Ermordung der Navy-Therapeutin Amanda Gregson vor ein Rätsel. Dann nimmt die Tat ein noch erschreckenderes Ausmaß an, als ein Zusammenhang zu Vergewaltigungsopfern hergestellt wird, für die sich Amanda eingesetzt hat. Derweil kümmert sich Sebastian um eine Zeugin des Verbrechens, die von der Pandemie stark betroffen ist. Quentin steht indessen ein Gespräch mit dem FBI wegen seiner Mutter bevor, das ihn in eine knifflige Zwickmühle bringt.

"CBS Serien"
