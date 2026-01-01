Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Die falsche Wahl

"CBS Serien"Staffel 12Folge 3
Die falsche Wahl

Navy CIS

Folge 3: Die falsche Wahl

41 Min.Ab 12

Bei der Explosion einer Autobombe stirbt Samuel Colpepper. Er hatte brisante Dossiers über Navy-Offiziere bei sich. Wie sich herausstellt, war Colpepper der Angestellte von Duckys Jugendfreund Angus Clarke. Daher reisen Bishop und Ducky nach London, um ihn zu befragen. Doch Clarke ist verschwunden - und taucht als Wasserleiche wieder auf. Gibbs und sein Team kommen in den USA unterdessen hinter das Geheimnis der Dossiers. Das bedeutet Lebensgefahr für Ducky und Bishop!

