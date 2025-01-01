Navy CIS
Folge 2: Ein freier Tag
41 Min.Ab 12
Gibbs wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Bei den Ermittlungen in einem Mordfall trifft er auf Luis Mitchell, den Sohn des NCIS-Agenten Kurt Mitchell. Er starb, als er Gibbs' Frau und Tochter schützen wollte, die gegen einen Drogendealer des Reynosa-Kartells aussagen sollten. Nun gibt es neue Erkenntnisse in dem Fall, und Mitchell und Gibbs heften sich an die Fersen eines richtig dicken Fischs im Drogengeschäft.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren