"CBS Serien"Staffel 14Folge 10
Folge 10: Spätes Glück

42 Min.Ab 12

Navy Captain Mason Green wird umgebracht. Offenbar hat er geheime Daten gewinnbringend an Dritte weitergegeben, was seine Tochter Haley und ihr Mann nicht glauben können. Gibbs findet mit seinem Team schnell heraus, dass Green kein Verräter war. Doch eine Spur in dem Fall führt in Duckys Vergangenheit, genauer gesagt zu seiner Mutter Victoria, die einst mit dem Hochstapler Balthazar Kilmeany liiert war ...

