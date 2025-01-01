Navy CIS
Folge 17: Tanz mit dem Teufel
42 Min.Ab 12
McGee ertappt zwei Einbrecher in seiner Wohnung. Er greift zur Waffe und erschießt einen der Täter, während der andere schwer verletzt wird. Bei dem Toten handelt es sich um Louis Cole, ein ehemaliger Häftling, der von einem Insassen im Gefängnis auf McGees Wohnung aufmerksam gemacht wurde - dort gebe es einiges zu holen. Als die Ermittler nach dem Einbruch das Apartment unter die Lupe nehmen, finden sie keinen Schatz, sondern Leichen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Copyrights:© CBS International Television
