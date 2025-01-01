Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 14Folge 19
Folge 19: Der Querkopf

40 Min.Ab 12

Auf einer Besichtigungstour mit Vietnam-Veteranen bricht Corporal Beck plötzlich vor den Augen des übellaunigen Henry Rogers tot zusammen. Der NCIS ist auf Rogers als Zeuge angewiesen, doch der zeigt sich wenig kooperativ. Bei seinen Recherchen findet das Team heraus, dass Corporal Beck sozial sehr engagiert war, unter anderem auch bei einem Krisenberatungszentrum. Offenbar ging dort nicht alles mit rechten Dingen zu - und Beck schien davon gewusst zu haben ...

"CBS Serien"
