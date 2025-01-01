Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unmögliche Entscheidung

Staffel 14Folge 16
Folge 16: Unmögliche Entscheidung

42 Min.Ab 16

Durch einen Mordfall, den sie gerade bearbeiten, entdecken Gibbs und sein Team eine neue Spur zu dem Geschäftsmann Chen, der mit Terrorplänen in Verbindung gebracht wird. Besonders Bishop hat ein Interesse daran, ihn dingfest zu machen - ist er doch für Qasims Tod verantwortlich. Doch Chen arbeitet neuerdings für die CIA, weshalb dem NCIS von hoch offizieller Stelle eine Festnahme untersagt wird. Das bewegt Bishop zu einem riskanten Alleingang ...

