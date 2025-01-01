Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der perfekte Plan

"CBS Serien"Staffel 14Folge 14
Der perfekte Plan

Der perfekte PlanJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 14: Der perfekte Plan

42 Min.Ab 12

Mike Kettering ist verzweifelt: Seine Frau, Petty Officer Maya Kettering, wurde ermordet. Gibbs und sein Team nehmen die Ermittlungen auf und holen sich Unterstützung vom Sherlock-Konsortium, dem auch Tony DiNozzo Senior angehört. Schon bald finden die Spürnasen heraus, dass Mike Kettering etwas zu verbergen hat. Für Tony Senior lohnt sich der Einsatz doppelt, denn er lernt die attraktive Judith kennen, die bislang hinter Gibbs her war.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen