Navy CIS
Folge 14: Der perfekte Plan
42 Min.Ab 12
Mike Kettering ist verzweifelt: Seine Frau, Petty Officer Maya Kettering, wurde ermordet. Gibbs und sein Team nehmen die Ermittlungen auf und holen sich Unterstützung vom Sherlock-Konsortium, dem auch Tony DiNozzo Senior angehört. Schon bald finden die Spürnasen heraus, dass Mike Kettering etwas zu verbergen hat. Für Tony Senior lohnt sich der Einsatz doppelt, denn er lernt die attraktive Judith kennen, die bislang hinter Gibbs her war.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
