Navy CIS
Folge 6: Der Whistleblower
41 Min.Ab 12
Jemand hat Petty Officer Kelly Ristow entführt und in einen Keller gesperrt. Allerdings gelingt ihr die Flucht und sie fährt zum Flughafen, wo sie ihren Mann Chris treffen soll. Der Plan ist, das Land zu verlassen. Doch Chris taucht nicht auf. Wie sich herausstellt, wurde der Geschäftsführer einer Briefkastenfirma ermordet. Er soll das Firmenvermögen veruntreut haben. Gibbs und sein Team ermitteln und finden heraus, dass der erste Eindruck in diesem Fall gehörig täuscht.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren