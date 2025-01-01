Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Staffel 14Folge 9
Folge 9: Ratten

42 Min.Ab 12

Weil sie einen Navy-Stützpunkt nahe des Städtchens Brighton schließen will, hat die Abgeordnete Jenna Flemming einige Feinde. Als in ihrem Auto eine tote Ratte deponiert wird und ihr Assistent Max Sanders unter ungeklärten Umständen in einem Swimmingpool ertrinkt, ordnet Vance Personenschutz für Flemming an. Gibbs und sein Team haben es nicht leicht, einen Schuldigen auszumachen - viele Bewohner von Brighton haben ein Motiv.

