Navy CIS
Folge 1: Blutiges Wasser
41 Min.Ab 12
McGee und Torres werden zu einem neuen Fall gerufen, bei dem es um eine Bootsexplosion geht. Das Bild, das sie dort erwartet, ist besorgniserregend, denn die beiden erkennen in den Wrackteilen Gibbs' Boot. Als die Suchtrupps schließlich auf eine Wasserleiche stoßen, die es zu obduzieren gilt, ist das NCIS-Team in höchster Alarmbereitschaft und erhält Unterstützung der neuen Agentin Jessica Knight.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren