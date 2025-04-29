In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen
Navy CIS
Folge 11: In guten wie in schlechten Zeiten
41 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Torres ist als Undercoveragent unterwegs, um einen Waffenhändler aus Baltimore zur Strecke zu bringen. Als er Knight in den Fall hineinzieht, geben die beiden vor, ein Paar zu sein. Auf ihrer inszenierten Hochzeit hoffen die beiden, noch tiefer in den Waffenhändlerring einzutauchen. Ein ungebetener Gast sorgt jedoch während der Feier für eine böse Überraschung ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
