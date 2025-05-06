Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Spiel und Spaß

"CBS Serien"Staffel 22Folge 12vom 06.05.2025
Spiel und Spaß

Spiel und SpaßJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 12: Spiel und Spaß

40 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Zwei Studienfreunde von Kasie werden kurz hintereinander ermordet. Als eine ehemalige Dozentin der beiden Opfer ebenfalls ins Visier des Täters gerät, muss das NCIS-Team schnell handeln. Doch die Ermittlungen laufen zunächst schleppend ... Währenddessen sorgt McGee mit seinem neuen Buch für allerhand Missverständnisse im Pentagon.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen