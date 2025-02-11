Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 22 Folge 6 vom 11.02.2025
Folge vom 11.02.2025

Als in das Penthouse eines Unternehmerpaares eingebrochen wird, nimmt der NCIS die Fahndung auf. Wie sich herausstellt, wollten die Einbrecher eigentlich Melinda Martin entführen, die zum Tatzeitpunkt jedoch nicht zu Hause war. Kurzerhand wird sie unter Polizeischutz gestellt, doch nur wenig später verschwindet Melinda spurlos. Als auch noch Jessica Knight gekidnappt wird, bringen die Ermittlungen einige Geheimnisse ans Licht.

