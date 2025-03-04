Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 22Folge 9vom 04.03.2025
Folge 9: Zwei Brüder und ein Buch

41 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Ex-Marine Samuel Cross will die traumatischen Erinnerungen an seinen Afghanistan-Einsatz vor 14 Jahren sowie den Tod seines Bruders in einem Buch verarbeiten. Darin macht er Lieutenant Hastings schwere Vorwürfe. Er soll seinen Bruder auf dem Gewissen haben. Parker und sein Team bekommen den Auftrag, den ehemaligen Kriegsoffizier zu entlasten. Bei ihren Recherchen stoßen sie schließlich auf interessante Hinweise ...

