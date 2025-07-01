Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die Söldner

"CBS Serien"Staffel 22Folge 18vom 01.07.2025
Die Söldner

Die SöldnerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 18: Die Söldner

41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Das Team wird zu einem Motelzimmer gerufen, in dem die Leichen dreier Kriegsveteranen liegen. Schnell können die Ermittler einen Verdächtigen in dem Fall ausfindig machen. Letzterer jedoch möchte sich ausschließlich Sam Hanna anvertrauen ...

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen