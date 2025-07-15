Navy CIS
Folge 20: Nexus
42 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
LaRoche enthüllt dem NCIS-Team seine Undercover-Mission im Auftrag des Verteidigungsministers: die Zerschlagung des Nexus-Kartells, das Nuklearmaterial beschaffen will. Carla Marino, die aus der Mafia aussteigen möchte, soll helfen, fordert jedoch Immunität. Parker misstraut ihr jedoch ...
