"CBS Serien"Staffel 22Folge 20vom 15.07.2025
Folge 20: Nexus

42 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

LaRoche enthüllt dem NCIS-Team seine Undercover-Mission im Auftrag des Verteidigungsministers: die Zerschlagung des Nexus-Kartells, das Nuklearmaterial beschaffen will. Carla Marino, die aus der Mafia aussteigen möchte, soll helfen, fordert jedoch Immunität. Parker misstraut ihr jedoch ...

