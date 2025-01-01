Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Drei Kugeln

"CBS Serien"Staffel 3Folge 10
Drei Kugeln

Drei KugelnJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 10: Drei Kugeln

43 Min.Ab 12

McGee sieht in einer dunklen Gasse einen Mann vor einem Geländewagen stehen. Er hat den Eindruck, er würde bedroht, weist sich als Bundesagent aus und schießt, als er meint, dass der andere mit einer Schusswaffe auf ihn zielt - der Mann stirbt. Wie sich herausstellt, war er Polizist und im Undercover-Einsatz auf der Suche nach einem hohen Tier aus der Drogendealer-Szene. Die Polizei will McGee verhören und wegen fahrlässiger Tötung belangen ...

