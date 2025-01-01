Navy CIS
Folge 7: Projekt "Honor"
42 Min.Ab 12
Commander Tanner, ein wichtiger Mann bei einem geheimen Computer-Projekt, wird am hellichten Tag in einem Park entführt. Sein Sohn Zach beobachtet das Verbrechen vom Karussell aus und verständigt sofort den NCIS. Zunächst sieht es so aus, als hätte Tanner seine Entführung fingiert, doch Zach ist überzeugt, dass sein Vater ein ehrlicher Mensch ist. Bald findet Gibbs heraus, dass er gefoltert wurde, damit er den Zugangscode zu einem Computer-Programm preisgibt ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
