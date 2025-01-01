Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Staffel 3Folge 11
Folge 11: Boot Camp Babes

43 Min.Ab 12

Im Ausbildungslager des Marine-Stützpunktes Quantico finden Dreharbeiten für eine Reality Show statt: Drei Supermodels sind die Stars der Produktion. Eines Morgens entdeckt eine der drei, dass ihre Kollegin Taylor tot von einem Zaun herunterhängt. Gibbs und seine Leute stellen fest, dass die Frau mit Angel Dust, einer Droge, die Paranoia hervorruft, vollgepumpt war. Der Produzent erzählt, dass Taylor früher drogensüchtig gewesen sei. Hatte sie einen Rückfall?

