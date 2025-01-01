Navy CIS
Folge 12: Die Spur des Geldes
42 Min.Ab 12
Tony und Ziva suchen im Hafen von Norfolk einen Container, in dem Waffen und Sprengstoff geschmuggelt werden. Bei einem Schusswechsel mit Gangstern werden sie in einem Container eingeschlossen. Gibbs und McGee suchen sie vom Büro des Hafenmeisters aus, der Sicherheitschef Lake unterstützt sie dabei. Mit Abbys Hilfe stellen sie fest, dass es sich bei den Gangstern um Leute handelt, die Terrorakte der Al Qaida finanziell und mit persönlichem Einsatz unterstützt haben ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
