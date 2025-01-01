Navy CIS
Folge 15: Kopfsache
43 Min.Ab 16
Gibbs und sein Team heben eine Autowerkstatt aus, in der Navy-Soldaten teure Autos zerlegt und die Einzelteile verkauft haben. Dabei finden sie eine Kühlbox mit dem Kopf eines Navy-Captains. Seine Frau hat die Urne mit seiner Asche aufbewahrt, bis sie sie, seinem Wunsch gemäß, auf See in alle Winde zerstreuen kann. Doch der Fund legt nahe, dass die Leiche des Captains nicht verbrannt wurde. Hartnäckig forschen Gibbs und seine Leute nach den Zusammenhängen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren