Navy CIS
Folge 14: Schläfer
43 Min.Ab 16
Auf dem Navy-Stützpunkt in Quantico werden die Leichen von zwei koreanischen Frauen gefunden, die beide mit Marines verheiratet waren. Die Frau, die sie gefunden hat, ist ebenfalls Koreanerin und mit Sergeant Dawson verheiratet. Gibbs und sein Team vermuten Familienstreitigkeiten hinter den Morden: Sergeant Porter, der Mann eines der Opfer, wird verdächtigt, seine Frau misshandelt und sie und ihre Freundin ermordet zu haben ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
