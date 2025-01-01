Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kobalt 60

Folge 14: Kobalt 60

42 Min.Ab 16

Roman Vega, Lance Corporal der Marines, gelingt es gerade noch rechtzeitig, seinen Bruder Alfonso kurz vor der Explosion einer Autobombe in seinem Kofferraum zu warnen. Gibbs und McGee übernehmen die Ermittlungen, bei denen sie Roman als Mitglied einer peruanischen Terrorzelle entlarven, die in D.C. Anschläge mit schmutzigen Bomben verübt. Die Gefahr dieser Zelle wird als hoch eingestuft. Als Gibbs und McGee eine weitere Bombe finden, entpuppt sich die Terrorzelle als Finte ...

