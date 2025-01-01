Navy CIS
Folge 14: Kobalt 60
42 Min.Ab 16
Roman Vega, Lance Corporal der Marines, gelingt es gerade noch rechtzeitig, seinen Bruder Alfonso kurz vor der Explosion einer Autobombe in seinem Kofferraum zu warnen. Gibbs und McGee übernehmen die Ermittlungen, bei denen sie Roman als Mitglied einer peruanischen Terrorzelle entlarven, die in D.C. Anschläge mit schmutzigen Bomben verübt. Die Gefahr dieser Zelle wird als hoch eingestuft. Als Gibbs und McGee eine weitere Bombe finden, entpuppt sich die Terrorzelle als Finte ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
