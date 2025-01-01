Navy CIS
Folge 24: Regel 51
42 Min.Ab 12
Paloma Reynosa stellt Gibbs ein Ultimatum: Entweder arbeitet er für ihr Kartell oder alle ihm nahestehenden Menschen werden getötet. Agent Macy fällt ihr als Erste zum Opfer. Dann präsentiert ihm Reynosa auch noch einen abgetrennten Finger von Mike Franks. Gibbs muss wohl oder übel mitspielen. Dennoch informiert er Vance über die verfahrene Situation. Der will ihm zwar helfen, doch da steht das nächste Problem im Raum: Abby hat nachgewiesen, dass Gibbs Hernandez erschossen hat.
