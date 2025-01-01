Navy CIS
Folge 23: Ein guter Patriot
41 Min.Ab 12
Special Agent Lara Macy wird tot aufgefunden. Vor Jahren hatte sie in dem Mord an Pedro Hernandez ermittelt und festgestellt, dass Gibbs ihn umgebracht hatte, um den Mord an seiner Frau und seiner Tochter zu rächen. Damals hat Macy ihn laufen lassen. Gibbs ist zutiefst erschüttert über ihren Tod und ermittelt mit Hochdruck. Auch Abby, die den ungelösten Fall Hernandez aus Mexiko mitgebracht hat, entdeckt bei ihren Untersuchungen, dass Gibbs den Dealer erschossen hat ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
