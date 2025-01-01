Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Schatz der Calafuego

Der Schatz der Calafuego

Folge 18: Der Schatz der Calafuego

42 Min.Ab 12

Am Strand wird die verstümmelte Leiche des Navy-Tauchers Michael Jensen gefunden, der nach einer Stichverletzung im Meer ertrunken ist. Wegen eines anderen Mordes ermittelt neben Gibbs' Team auch die attraktive Agentin Borin in dem Fall. Die Ermittler entdecken in einem von Jensen gemieteten Lagerraum Goldmünzen und andere Schätze, die offenbar aus dem Meer geborgen worden sind. Ein Hinweis führt zu einem prominenten Arzt, der schon seit Tagen nicht gesehen worden ist ...

