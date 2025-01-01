Navy CIS
Folge 18: Der Schatz der Calafuego
42 Min. Ab 12
Am Strand wird die verstümmelte Leiche des Navy-Tauchers Michael Jensen gefunden, der nach einer Stichverletzung im Meer ertrunken ist. Wegen eines anderen Mordes ermittelt neben Gibbs' Team auch die attraktive Agentin Borin in dem Fall. Die Ermittler entdecken in einem von Jensen gemieteten Lagerraum Goldmünzen und andere Schätze, die offenbar aus dem Meer geborgen worden sind. Ein Hinweis führt zu einem prominenten Arzt, der schon seit Tagen nicht gesehen worden ist ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
