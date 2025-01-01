Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 7Folge 8
Folge 8: Unplugged

42 Min.Ab 12

Gibbs und sein Team müssen bei ihrem nächsten Leichenfund unter erschwerten Bedingungen arbeiten: In halb Washington ist der Strom ausgefallen. Bei der Toten handelt es sich um Navy Leutnant Emma Paxton. Sie gerät postum in Verdacht, an einem Einbruch bei der Server-Firma SwiftCast beteiligt gewesen zu sein. Wäre Paxton tatsächlich abtrünnig geworden, wäre das eine Katastrophe für die nationale Sicherheit. Blutproben vom Tatort können schließlich den wahren Täter überführen ...

