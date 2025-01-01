Navy CIS
Folge 8: Unplugged
42 Min.Ab 12
Gibbs und sein Team müssen bei ihrem nächsten Leichenfund unter erschwerten Bedingungen arbeiten: In halb Washington ist der Strom ausgefallen. Bei der Toten handelt es sich um Navy Leutnant Emma Paxton. Sie gerät postum in Verdacht, an einem Einbruch bei der Server-Firma SwiftCast beteiligt gewesen zu sein. Wäre Paxton tatsächlich abtrünnig geworden, wäre das eine Katastrophe für die nationale Sicherheit. Blutproben vom Tatort können schließlich den wahren Täter überführen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
