Navy CIS
Folge 2: Wie ein Vater
42 Min.Ab 12
Ziva möchte wieder beim NCIS arbeiten und wendet sich an Gibbs. Doch dieser zögert und verweist sie an Vance. Gibbs' Team hat einen Dreifachmord aufzuklären. Ducky geht von einem Ritualmord aus, da die Opfer nach ihrem Tod rasiert und in bestimmter Weise hingelegt wurden. Als Verdächtiger gilt Officer Shelley, doch wenig später wird auch er ermordet aufgefunden. Eine weitere Spur führt zu einem Auktionshaus, wo ein lukrativer, aber illegaler Antiquitätendeal stattfinden soll ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
