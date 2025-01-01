Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

"CBS Serien"Staffel 9Folge 2
Folge 2: Für immer jung

42 Min.Ab 12

Tommy Hill, ein junger Marine, wird kurz nach seiner Rückkehr aus Afghanistan ermordet. Er war der Pflegesohn von Amanda und Bruce McCormick, die ihn und seine Pflegeschwester Lindsey bei sich aufgenommen hatten. Gibbs und sein Team finden Hinweise, nach denen nicht Tommy, sondern Lindsey die eigentliche Zielperson war. Und noch erstaunlicher: Lindsey ist nicht 17, wie sie angegeben hat, sondern zehn Jahre älter. Wen könnte das veranlasst haben, ihr etwas anzutun?

