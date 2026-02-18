Authentizität, Ragebait & nervender JungeJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 13: Authentizität, Ragebait & nervender Junge
"In dieser Folge ist Donnie O’Sullivan zu Gast. Wir sprechen über das Aufwachsen zwischen Irland und Deutschland, Außenseitergefühle, die Suche nach Zugehörigkeit und darüber, warum Humor manchmal einfach ein ziemlich guter Schutzmechanismus ist. Außerdem geht es um Streaming, Social Media, Creator-Kultur und die Frage, warum so viele Menschen versuchen, dem Algorithmus zu gefallen – statt einfach sie selbst zu sein. Donnie erzählt, weshalb ihn Kritik lange beschäftigt hat, warum er sich früher ständig rechtfertigt hat und wieso er heute lieber aneckt, als eine Rolle zu spielen. Dazu gibt es Gespräche über Rocket Beans, Elden Ring, God of War, Star Wars, das Älterwerden im Internet und die Erkenntnis, dass man es nie allen recht machen kann. Eine Folge über Authentizität, Selbstzweifel, Gaming und die Kunst, sich selbst nicht zu verlieren."
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